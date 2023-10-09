المكتب الإعلامي: أكثر من 560 شهيداً وتدمير 27 برجاً ونزوح 80 ألف مواطن

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الاثنين 9/10/2023، أن الاحتلال صعَد من عدوانه ومجازره بحق المدنيين منذ إعلانه ما يسمى حالة الحرب، بقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم دونما تحذير أو انذار، وارتكب مجازر استهدفت أكثر من 15 عائلةً يقصفهم وتدمير منازلهم، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ يومين خلّف أكثر من 510 شهيدا 2751 إصابة وتسبب بنزوح قرابة 80000 نازح يتواجدون الآن في 71 مركز إيواء مختلف محافظات قطاع غزة.

كما خلف الاحتلال حتى منتصف الليلة الماضية دمارا كليا في 72 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 619 وحدة هدمت بشكل كلي فيما تضررت بشكل جزئي 5350 وحدة سكنية منها 171 وحدة باتت غير صالحة للسكن، كما جرى قصف عشرات المرافق والمنشآت العامة والخدماتية، ومساجد وفروع للبنوك.

وقامت طواقم حماية المستهلك تساندها فرق مباحث التموين ب49 جولة تفتيش حررت خلالها 19 مخالفة ضبط واحتكار وغلاء في الأسعار، وندعو المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات على الرقم المجاني 1800112233 .

وأفاد، أنه ضمن جهود تعزيز جبهتنا الداخلية قامت طواقم الدفاع المدني ب193 مهمة عمل والخدمات الطبية العسكرية 341 مهمة عمل وتلقى الرقم الوطني التابع للعمليات المركزية 2734 اتصال واستغاثة تم التعامل معها وفق الأصول.

وحسب المكتب الإعلامي، فضمن حصر آثار عدوان الاحتلال في الساعات الماضية، تعاملت شركة الكهرباء مع 8436 إشارة على مركز الاتصالات، وقامت 241 مهمة عمل منها 50 مهام إزالة خطر وتوصيل خطوط قطعت جراء القصف.

ويفاقم الاحتلال من الواقع الإنساني الصعب بوقف إمدادات الكهرباء والمياه من الخطوط "الإسرائيلية"، ومنع محاولة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود المصري عبر التهديد بقصفها.

وأكد المكتب الإعلامي، أن ضحايا مجازر الاحتلال من الأطفال والنساء يكذبون إدعاءاته باستهداف مقدرات للمقاومة، وبات واضحا أن قادة الاحتلال يسعون لارتكاب المزيد من الجرائم وتشديد صعوبة الوضع الإنساني.

وأشار إلى أن ما يجري على الصعيد الإنساني يتطلب تدخلا عاجلا وسريعا من المجتمع الدولي لوقف إجرام الاحتلال وتوفير الاحتياجات والمتطلبات للتعامل معه.