الكيلة: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في غزة

الساعة 02:42 م|09 أكتوبر 2023
وزيرة الصحة مي الكيلة.jpg
وزيرة الصحة مي الكيلة.jpg

فلسطين اليوم

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة".

وناشدت الكيلة في بيان لها، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.

وشددت على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات ومركبات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعدّ خرقاً كبيراً وواضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

 

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