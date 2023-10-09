مدير الإسعاف في قطاع غزة: مقبلون على وضع إنساني كارثي لم تشهده غزة منذ 20 عاما

فلسطين اليوم

أكد مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة محمد أبو سلمية، اليوم الاثنين 9/10/2023، أن قطاع غزة مقبل على وضع إنساني كارثي لم تشهده غزة منذ 20 عاماً

وسبق أن أكد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، أنَّ المستشفيات في القطاع أصبحت مليئة بالمصابين، ولم تعد قادرة على التعامل مع مزيد من الإصابات الناجمة عن هجمات طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد أن قوات الاحتلال تعوق الأطقم الطبية من ممارسة عملهم، كما أن مستشفيات غزة في حاجة ملحة للتجهيزات الطبية، مشددًا على ضرورة توفير الحماية للمنشآت والأفراد العاملين في المجال الطبي.

وتابع أن كل دقيقة وثانية يرتفع أعداد الشهداء والجرحى ارتفاعاً مطرداً، والمستشفيات أصبحت غير قادرة على استقبال الكثير من الجرحى، وذلك بسبب الضغط الكبير على المستشفيات منذ أمس الأول، ويتوالى المصابون والجرحى في ظل وضع صحي صعب يعيشه قطاع غزة، ومنذ 17 عاما والحصار مفروض على القطاع، وهناك نقص في الأدوات الطبية وأجهزة الطوارئ.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الثالث تواليًا، بوقوع مزيد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، والدمار في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.