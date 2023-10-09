حكومة الاحتلال تقرر وقف إمدادات المياه إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم

قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين9/10/2023م، إيقاف إمدادات المياه إلى قطاع غزة.

بحسب القناة الـ13، فإن حكومة الاحتلال قررت وقف إمدادات المياه إلى قطاع غزة.

وأمس، قررت الحكومة وقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة في اطار سياساتها العنصرية ضد سكان قطاع غزة والتى تأتي تزامنا مع العدوان التى تشنه على قطاع غزة منذ صباح السبت الماضي والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء عشرات الشهداء وتدمير عشرات المنازل والمباني السكنية.