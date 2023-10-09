طائرات الاحتلال تدمر منزلاً سكنياً في حي الصبرة شرق غزة

فلسطين اليوم

دمرت طائرات الاحتلال "الإسرائيلية"، ظهر اليوم الإثنين9/10/2023م، منزلا سكنيا شرق مدينة غزة

وبحسب مراسلنا، فإن طائرات الاحتلال الحربية دمرت منزلا يعود لعائلة نصار في حي الصبرة شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات

ومنذ الليلة الماضية، تشن قوات الاحتلال مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء ، بالإضافة الي قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي .