الصحة بغزة تدعو الممرضين الحاصلين على مزاولة مهنة للتطوع في المستشفيات

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الصحة في قطع غزة اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، تعميماً مهماً لكل من تخصصات التمريض الحاصلين على مزاولة المهنة.

وأهابت الصحة، بالمشاركة في الملحمة البطولية لأبناء شعبنا الفلسطيني طوفان الاقصى بالمساندة والدعم لزملائكم الممرضين بالتطوع للعمل في المستشفيات لتطبيب جراح مُصابينا من جراء عدوان المحتل الجبان وإنقاذ حياتهم".

ودعت الصحة، للتوجه إلى مدراء التمريض في المستشفيات القريبة من مكان سكناكم للتنسيق معهم ولتسجيل اسمك للتطوع والعمل معهم على حسب الجداول في أقسام المستشفى.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، بهدف البيوت على ساكنيها ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الآلاف.