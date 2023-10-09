جدول توزيع الكهرباء المعمول به في غزة جراء العدوان المتواصل

فلسطين اليوم

أعلن محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء في غزّة اليوم الأثنين 9/10/2023 ، أن جدول توزيع الكهرباء يصل إلى 4 ساعات وصل مقابل 20 ساعة قطع.

واوضح ان سبب عدم وصول الكهرباء بلغت 48 ساعة في مناطق متعددة ، بفعل تضرر محولات التحويل والخطوط التي تغذيها بشكل كبير.

وأشار إلى أن شبكة التوزيع تعاني من ضغط كبير، نظرًا للدمار الذي لحق بخطوط التوزيع والتغذية نتيجة القصف واستهداف المنازل .

وبين أن طواقم الشركة تقوم على مدار الساعة بإعادة تأهيل وربط بعض الشبكات لإعادة التيار للمناطق التي تضررت.