شهيد وإصابات برصاص الاحتلال جنوب الخليل

فلسطين اليوم

استُشهد شاب وأصيب آخرون، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر طبية، باستشهاد الشاب أحمد خالد أبو تركي (28 عاما) وإصابة آخرين، بعد استهداف جيش الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في منطقة الحرايق عند الطريق الالتفافي جنوب الخليل.

واعتدى الجنود بالضرب المبرح على شاب آخر وصحفيين، وكسروا عددا من كاميراتهم واستولَوا عليها.

كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على مصور "وفا" مشهور الوحواح، والسائق أحمد قزاز، وعلى الصحفيين ساري جرادات، ومصعب شاور التميمي، وموسى القواسمة، ووسام الهشلمون وكسروا كاميراتهم واستولوا عليها وعلى عدد من كاميرات صحفيين آخرين، كما أطلقوا الرصاص صوبهم وصوب الصحفيين يسريي الجمل وحازم بدر.