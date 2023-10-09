إصابات إثر رشق مستوطنين مركباتهم بالحجارة شمال أريحا

فلسطين اليوم

رشق مستوطنون اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، مركبات المواطنين بالحجارة في طريق المعرجات الرابط بين محافظتي أريحا ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن 4 مواطنين أصيبوا بجروح، جراء تعرض مركباتهم للرشق بالحجارة من مستعمرين.

وأوضحت أن مجموعة من المستعمرين ما زالت تتواجد على طريق المعرجات، وتقوم بمهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة، ما تسبب بإغلاق الطريق، وعرقلة مرور المواطنين.