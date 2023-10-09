أبو عبيدة : "إسرائيل" قتلت 4 من أسراها جراء قصفها المكثف لغزة الليلة الماضية واليوم

فلسطين اليوم

اعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الاحد 9/10/2023 ، ان قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.

ويشار الى ان الاحتلال يشن غارات جنونية ومكثفة طالت منذ الليلة الماضية وصباح اليوم كافة مناطق القطاع وارتكبت مجازر في معسكري الشاطئ وجباليا .

ويشار الى ان المقاومة بغزة أسرت عدد كبير من الجنود والمستوطنين في غلاف غزة ، منذ بداية عملية طوفان الاقصى التي بداتها المقاومة يوم السبت الماضي.