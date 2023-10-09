صحفي إسرائيلي: "تل أبيب" أمام 4 سيناريوهات جميعها فاشلة

فلسطين اليوم

يرى المراسل العسكري لـ صحيفة "هارتس" العبرية عاموس هارئيل، أن "إسرائيل" أمام معضلة صعبة جداً، وأنها أمام أربعة مسارات ليس بينها اي مسار واعد".

المسارات الأربعة في نظرهارئيل، هي مفاوضات سريعة لإبرام صفقة تبادل أسرى تسجل المقاومة لنفسها فيها انتصار معنوي هائل، أما الثاني قصف جوي يصاب فيه آلاف المدنيين الفلسطينيين وتعزيز الحصار ما يمكن أن يحدث كارثة إنسانية وتدخل دولي والثالث تعزيز الحصار وضرب البنى التحتية في القطاع بما يهدد بكارثة انسانية وتدخل دولي والغاء العملية البرية، أما المسار الرابع العملية البرية التي قد تفشل".

ولا تزال المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات وبلدات مدن الاحتلال "الإسرائيلي"، رداً على قصف البيوت فوق ساكنيها وارتقاء مئات الشهداء وآلاف الإصابات.