سرايا القدس تدك موقع "ناحل عوز" العسكري بعشرات قذائف الهاون

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، أنها قصفت موقع "ناحل العوز" العسكري شرق قطاع غزة بعدد كبير من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري: "ضمن معركة «طوفان الأقصى».. سـ 11:20ص: سرايا القدس تدك موقع "ناحل عوز" بعشرات قذائف الهاون ضمن تكتيك الاستمكان المدفعي".

وتواصل سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية خوض معارك ضارية ضد الاحتلال الإسرائيلي داخل المستوطنات المحيطة بفطاع غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".