استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شمال القدس

فلسطين اليوم

استشهد طفل، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، الليلة، ما يرفع شهداء مواجهات قلنديا إلى 4.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل آدم الجولاني (16 عاماً)، متأثراً بإصابته بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري، الليلة.

وكان ثلاثة شهداء ارتقوا، الليلة، برصاص الاحتلال خلال مواجهات قلنديا، وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص بينها اصابتان بحالة الخطر، تم نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن صباح اليوم عن استشهاد الطفل الجولاني.

وبارتقاء الطفل الشهيد الجولاني، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 14 شهيدا منذ بداية عدوان الاحتلال على شعبنا السبت الماضي 7/10/2023.