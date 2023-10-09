جيش الاحتلال ينشر أسماء 16 قتيلاً جدد من ضباطه في معركة "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

نشر الناطق بلسان "جيش العدو الإسرائيلي" صباح اليوم، أسماء 16 قتيلاً إضافياً في صفوفه قتلوا خلال المعركة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

وتتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، لليوم الثالث على التوالي، ما أسفرت عن مقتل ما يُقارب 1000 جندي وضابط ومستوطن إسرائيلي وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء 436 فلسطينياً بينهم أكثر عشرات الأطفال والشيوخ والنساء طفلاً، وأكثر من 2000 إصابة بجروح مختلفة، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأبراج السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.

وبدأت معركة "طوفان الأقصى" بقصف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة بآلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، قبل أن تقتحم المستوطنات والبلدات المحتلة المحاذية لقطاع غزة، مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والإصابات والأسرى في صفوف الاحتلال، رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين والقدس والأقصى.



