فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين 9/10/2023 ، مجزرة كبيرة في مخيمي الشاطئ وجباليا، بعد قصف مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، بالإضافة إلى قصف منطقة الترنس المكتظة بالمواطنين في جباليا شمال قطاع غزة".

وقال شهود عيان: إنه تم "انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي في منطقة الترنس".

في حين أكدت المصادر الطبية أن عدد الشهداء جراء قصف مسجد السوسي بلغ 9 وعدد كبير من الإصابات، وخاصة أن المسجد يقع في منطقة مكتظة بالسكان والمنازل المتراصة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت اليوم الاثنين 9/10/2023 عن ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 493 مواطناً وإصابة 2751 مواطنا آخر بجراح مختلفة، إجمالي حصيلة العدوان المستمر لليوم الثالث على التوالي.

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت "طوفان الأقصى" يوم السبت الماصي السابع من أكتوبر ، حيث أدت العملية لمقتل 700 مستوطن وجندي "اسرائيلي " بعد تمكن المقاومة من اقتحام المستوطنات واسر المئات من الجنود .











