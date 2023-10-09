بدء مفاوضات تشكيل حكومة طوارئ في "إسرائيل" اليوم

فلسطين اليوم

من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، مفاوضات تشكيل حكومة طوارئ في الكيان الصهيوني، بين ممثلين عن نتنياهو وممثلين عن حزبي الليكود والمعسكر الرسمي بزعامة "بني غانتس" وهناك مستقبل بزعامة "يائير لبيد"

لليو الثالث على التوالي، تتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، ما أسفرت عن مقتل ما يُقارب 1000 جندي وضابط ومستوطن إسرائيلي وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء 493 فلسطينياً بينهم أكثر عشرات الأطفال والشيوخ والنساء طفلاً، و2751 إصابة بجروح مختلفة، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأبراج السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.

وبدأت معركة "طوفان الأقصى" بقصف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة بآلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، قبل أن تقتحم المستوطنات والبلدات المحتلة المحاذية لقطاع غزة، مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والإصابات والأسرى في صفوف الاحتلال، رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين والقدس والأقصى.