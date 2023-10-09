بدعم أمريكي : قطر تتوسط لإتمام صفقة لإطلاق سراح الأسيرات داخل سجون الإحتلال !

فلسطين اليوم

كشفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية نقلاً عن مصدر في حركة "حماس" بأنّ قطر تتوسط في صفقة تبادل أسرى عاجلة مع "إسرائيل".

وبين المصدر أنّه "بدعم أميركي، تسعى قطر إلى إنجاز اتفاق عاجل يؤدي إلى إطلاق سراح النساء والمجندات والمستوطنات "الإسرائيليات" اللاتي أسرتهن حماس، مقابل الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية".

وأبلغت "حماس" قطر، بأنها ستوافق على تبادل الأسرى إذا تم إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات الـ 36 في السجون الإسرائيلية.

تقديرات إسرائيلية إلى وجود 150 أسيراً على الأقل لدى المقاومة الفلسطينية، 30 منهم على الأقل لدى حركة الجهاد الإسلامي.

وكانت "القناة 12" الإسرائيلية قد نقلت عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأحد، أنّ "إسرائيل" طلبت من مصر التوسط بشأن الأسرى الإسرائيليين.