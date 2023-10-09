إحصائية مهام الخدمات الطبية العسكرية منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، عن إحصائية مهامها في خدمة المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إليكم إحصائية مهام أطقم مديرية الخدمات الطبية العسكرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

👈🏻 تنفذ (480) مهمة معاينة وتفقد لأماكن مستهدفة، تم خلالها:

👈🏻 (427) إسعاف مصابين.

👈🏻 (75) مهام انتشال ونقل شهداء.

👈🏻 (17) إخلاء عائلات تعرضت منازلها للقصف

- بقاء الطواقم المختصة في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

- استهداف مركبتي إسعاف بشكل مباشر في شرق رفح والوسطى أدى لاستشهاد المسعف محمود عثمان وإصابة 5 ضباط إسعاف بجروح خطيرة ومتوسطة.

مديرية الخدمات الطبية العسكرية

الإثنين 9 أكتوبر 2023