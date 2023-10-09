إحصائية مهام الخدمات الطبية العسكرية منذ بدء العدوان على غزة

الساعة 10:36 ص|09 أكتوبر 2023
إحصائية مهام الخدمات الطبية العسكرية منذ بدء العدوان على غزة
إحصائية مهام الخدمات الطبية العسكرية منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلنت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، عن إحصائية مهامها في خدمة المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إليكم إحصائية مهام أطقم مديرية الخدمات الطبية العسكرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

👈🏻 تنفذ (480) مهمة معاينة وتفقد لأماكن مستهدفة، تم خلالها:

👈🏻 (427) إسعاف مصابين.

👈🏻 (75) مهام انتشال ونقل شهداء.

👈🏻 (17) إخلاء عائلات تعرضت منازلها للقصف

- بقاء الطواقم المختصة في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

- استهداف مركبتي إسعاف بشكل مباشر في شرق رفح والوسطى أدى لاستشهاد المسعف محمود عثمان وإصابة 5 ضباط إسعاف بجروح خطيرة ومتوسطة.

مديرية الخدمات الطبية العسكرية

الإثنين 9 أكتوبر 2023

كلمات دلالية

الخمات الطبية العدوان على غزة طوفان الأقصى