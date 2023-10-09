متابعة ميدانية لحظة بلحظة... قصف ومجازر بحق أهالي غزة والمقاومة تواصل دك المدن المحتلة

فلسطين اليوم

لليو الثالث على التوالي، تتواصل معركة "طوفان الأقصى" بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، ما أسفرت عن مقتل ما يُقارب 1000 جندي وضابط ومستوطن إسرائيلي وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، كما أدت إلى ارتقاء 493 فلسطينياً بينهم أكثر عشرات الأطفال والشيوخ والنساء طفلاً، و 2751 إصابة بجروح مختلفة، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل والأبراج السكنية، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدن وأحياء قطاع غزة.

وبدأت معركة "طوفان الأقصى" بقصف المستوطنات والمدن الفلسطينية المحتلة بآلاف الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، قبل أن تقتحم المستوطنات والبلدات المحتلة المحاذية لقطاع غزة، مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والإصابات والأسرى في صفوف الاحتلال، رداً على جرائمه بحق الفلسطينيين والقدس والأقصى.

وشنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء، بالإضافة الي قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي.

ومع ساعات الصباح الأولى، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بفعل صواريخ المقاومة، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين مقاومين وجيش الاحتلال قرب مفرق شاعر هنيغف.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد صرّح في وقتٍ سابق من صباح اليوم الاثنين، بأن الاشتباكات مع مقاتلي القسام تدور في 6 مناطق بغلاف غزة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فجر اليوم، على موقعها الرسمي، أن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى الإسرائيليين سيصل إلى 1000، وعدد الأسرى يتراوح ما بين 150 لـ 200 دون مزيد من التفاصيل.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، مساء اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، أن لدى حركته أكثر من 30 أسيراً حتى اللحظة ولن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا.

وقال القائد النخالة في كلمة له بخصوص تطورات معركة "طوفان الأقصى": "هذه الأيام هي أيام من العزة والمجد على حدود فلسطين ومقاتلونا يسطرون الآن صفحة مشرقة بأبهى صور الوحدة بين كافة قوى المقاومة".

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق انذار، كما دمر ثلاثة مساجد بشكل كامل منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

إليكم الأخبار العاجلة والمتابعة الميدانية أولا بأول :

10:25 شهيدان من دير البلح بعد قصف مروحي ومدفعي بشكل متزامن

10:45: وزارة الصحة بغزة: استشهاد 493 مواطناً واصابة 2751 مواطنا اخر بجراح مختلفة، إجمالي حصيلة العدوان المستمر لليوم الثالث على التوالي.

10:52 صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومحيطها

10:55 تدمير منزل لعائلة مشتهى بجوار مدرسة صفد في حي الزيتون

11:15: حدشوت يسرائيل: بدأ بنك "إسرائيل" بشراء مليارات الدولارات ووضعها في البنك خوفًا من ارتفاع الدولار بشكل كبير

11:16: "شرطة" العدو تعلن عن مقتل أحد ضباط وحدة اليمام الخاصة إ"براهام هنكين" والذي قتل خلال المعركة مع المقاومة.

11:17: طائرات الاحتلال تدمر مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

11:20: الناطق باسم جيش العدو: حتى الآن قمنا بتجنيد 300 ألف جندي من قوات الإحتياط

11:22: إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غرب غزة

11:30 صفارات الإنذار تدوي الآن في بعض مستوطنات الغلاف في أعقاب اشتباه بدخول طائرة مسيرة قادمة من غزة.

11:38ضمن معركة «طوفان الأقصى».. سـ 10:05ص: سرايا القدس تدك تجمعات العدو في أحراش جحر الديك بعشرات قذائف الهاون

10:39: إصابات وشهداء في غارة اسرائيلية قرب مفترق الترنس بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة