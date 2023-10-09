هيئة الأسرى : محاكم الاحتلال تعقد اليوم وغدا جلسات توقيف سريعة للمعتقلين من غزة

فلسطين اليوم

أكدت هيئة الأسرى اليوم الاثنين 9/10/2023 ، أن محاكم الاحتلال تعقد اليوم وغدا جلسات توقيف سريعة للمعتقلين من غزة.

وكانت هيئة الأسرى قالت بالأمس أنه ونظرًا لتصاعد العدوان على أبناء شعبنا، والتخوفات الكبيرة على مصير المعتقلين، والتساؤلات التي توجهها العديد من عائلات المفقودين والمعتقلين من أبناء شعبنا في غزة على وجه الخصوص منذ الأمس، فإننا نؤكد على أن المسؤولية الأولى في متابعة مصير المفقودين والمعتقلين، خاصة في ظل التعقيدات الراهنة التي نواجهها كمؤسسات فلسطينية حقوقية، والصعوبات الكبيرة في الحصول على إجابات واضحة حول مصيرهم، *هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر*

*وحتى نتمكن كمؤسسات من المتابعة ونقل المعلومات للطواقم القانونية*

نطالب من العائلات بشكل مبدئي إرسال أسماء أبنائها وأرقامهم الوطنية إلى الرقم التالي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة.