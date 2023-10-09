هذا ما فعله الاحتلال بعمال غزة المتواجدين في الداخل المحتل "إسرائيل"..!

فلسطين اليوم

أقدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بشن حملة اعتقالات واسعة داخل مدن الداخل المحتل لاعتقال العمال الغزيين ، وقامت بطردهم لمدن الضفة

وناشد عدد من العمال من قطاع غزة المتواجدين في رام الله ممن قام الاحتلال بترحليهم لليلة أمس دون مأوى من اخوانهم برام الله بمد يد العون لهم ومساعدتهم.

ويشار إلى أن الاحتلال يشن حرباً ضروساً ضد كافة سكان القطاع ،والضفة والقدس منذ اليوم الأول لبدء طوفان الأقصى الذي أعلنت عنه المقاومة وأدت لمقتل 700 اسرائيلي وأسر أكثر من 100 جندي ومستوطن.