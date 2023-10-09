الإعلام العبري: إصابات في صفوف المستوطنين خلال الاشتباكات في سديروت

فلسطين اليوم

أعلنت القناة 12 العبرية صباح اليوم الاثنين 9/10/2023 ، عن وجود إصابات في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال خلال الاشتباكات الدائرة مع المقاومين في سديروت.

وقالت وسائل اعلام عبرية عن وجود اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين االتي تواصل الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي .

وكانت عدد من الأنباء قد تحدثت عن وجود عدد من الرهائن في صفوف المستوطنين .

ويشار الى ان اشتباكات تدور لليوم الثالث على التوالي في عدة مناطق في غلاف غزة ، منذ اقتحامهم لغلاف غزة وبدء عملية طوفان الاقصى .