من هو الضباط الكبير الذي أعلن الاحتلال عن مقتله خلال الاشتباكات مع المقاومين في غلاف غزة ؟

فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري عن مقتل إيلي غيسنبرغ أحد كبار الضباط في وحدة شطيت 13 الإسرائيلية خلال الاشتباكات في غلاف غزة.

وأشارت القناة العبرية أن ٤ قتلى من الجنود وإصابات خلال اشتباكات في "شاعر هنيچف".

ويشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور حتى اللحظة في مناطق متفرقة في غلاف غزة بين مقاومين من غزة وقوت الاحتلال الذين يخوض الاحتلال معهم حربا ضروسا لليوم الثالث على التوالي .

وكان الاحتلال أعلن منذ الأمس عن مقتل 700 إسرائيلي واصابة 2000 مواطن منذ بداية طوفان الأقصى.