الداخلية: جل أهداف الاحتلال هي أبراج ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم الاثنين 9/10/2023 : إن الاحتلال يصعد من عدوانه وحربه على شعبنا بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة على كافة محافظات قطاع غزة.

وأكد البزم أن جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشأت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وقد خلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال.

ويشار إلى أن عملية طوفان الأقصى متواصلة لليوم الثالث على التوالي حيث ارتفع عدد الشهداء لـ436 مواطناً منهم 91 طفلا و61 سيدة وإصابة 2271 مواطنا جراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.