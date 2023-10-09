حملة اعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة خلال مداهمات مدن وقرى الضفة.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب سلفيت، واعتقلت المواطن طلال عوض الله أبو عصبة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه بشكل دقيق.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسام حرب من قرية اسكاكا شرق سلفيت، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت الشاب علي سليمان من مردا شمالا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صالح حسن صلاحات (43 عاما)، وحبيب صلاح قاسم (38 عاما) من مدينة بيت لحم بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

كما واعتقل الاحتلال من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، علي يوسف ديرية (20 عاما)، وأحمد فلاح ثوابته (20 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويهما.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا ونجله خلال اقتحامها مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عمر حمزة دراغمة واعتقلته ونجله حمزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء تزامن مع إطلاق نار كثيف، قبل اعتقالها دراغمة ونجله.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب حمزة إبراهيم الحافي (19 عاما)، بعد دهم منزله في الحي الشرقي، وتفتيشه.