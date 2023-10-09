الاحتلال يدك غزة بــ1000 طن من القنابل والصواريخ الليلة الماضية

فلسطين اليوم

كشف الإعلام العبري اليوم الاثنين 9/10/2023 ، ثالث عملية طوفان الأقصى أن قواته أطلقت الليلة الماضية من 2000 قذيفة وصاروخ وأكثر من 1000 طن من القنابل.

وشنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء ، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي .