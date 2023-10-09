استشهاد شاب الجرافة في الخليل خلال محاولته تنفيذ عملية دهس

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، النار على سائق جرافة وصل إلى حاجز في البلدة القديمة بالخليل، وحاول تنفيذ عملية دهس.

ووصل سائق جرافة إلى حاجز على مدخل حارة جابر في البلدة القديمة بالخليل من منطقة زاد الحصين، بعد إزالة متاريس حجرية يضعها الاحتلال قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف.

وذكرت مصادر عبرية، أن فلسطيني يقود جرافة اقتحم حاجز لقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، وحاول تنفيذ عملية دهس قبل أن يتم إطلاق النار عليه و"تحييده" دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.