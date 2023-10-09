حرب غزة تطيح بالشيكل والدولار يقترب من الـ4 شواقل

فلسطين اليوم

سجل سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين 9/10/2023 ، ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ سعره لأول مرة منذ سنوات 3.91 شيقلاً ، معلناً بذلك انهيار الشيقل بهذه الطريقة لأول مرة منذ بداية عملية طوفان الاقصى التي بداتها المقاومة في غزة .

وقالت صحيفة يديعوت الشيكل انهار أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار البترول عالمياً بسبب الحرب على غزة.

ويشار الى ان الشيقل الاسرائيلي يشهد تراجعا كبير أمام باقي العملات في اليوم الثالث لعملية طوفان الاقصى التي بدأتها المقاومة في غزة يوم السبت الماضي بدك المستوطنات واقتحام واسع لغلاف غزة وأسر عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال .