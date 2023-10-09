ألوية الناصر صلاح الدين تنعى قائدها رأفت أبو هلال الذي استشهد بقصف إسرائيلي فجر اليوم

فلسطين اليوم

نعت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، قائداً لها، استشهد فيي قصف إسرائيلي فجر اليوم.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين، إنها "تنعى القائد المجاهد الكبير رأفت حرب حسين أبو هلال (أبو العبد) الذي ارتقى في قصف صهيوني غادر فجر اليوم".

ويشار إلى أن طوفان الاقصى متواصلة لليوم الثالث على التوالي حيث ارتفع عدد الشهداء لـ436 مواطناً منهم 91 طفلا و61 سيدة وإصابة 2271 مواطنا جراح مختلفة منهم 244 طفلا و151 سيدة.