فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 9/10/2023 عن ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 493 مواطناً واصابة 2751 مواطنا اخر بجراح مختلفة، إجمالي حصيلة العدوان المستمر لليوم الثالث على التوالي.

وكانت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم حصيلة الشهداء والجرحى في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة والقدس 14 شهيداً 493 شهيداً من غزة .

وقسمت وزارة الصحة الشهداء على النحو التالي قطاع غزة: 493 شهيداً من غزة، بينهم ٩١ طفلاً و ٦١ سيدة، ونحو ٢٣٠٠ جريح.

رام الله: شهيدان ، القدس: ٤ شهداء ، أريحا: شهيدان ، قلقيلية: شهيد طفل ، الخليل: ٣ شهداء ، نابلس: شهيدين ، وبلغت حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية: أكثر من ٨٠ إصابة بجروح مختلفة.

وشنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء ، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي .