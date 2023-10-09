اليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يرتكب المجازر في غزة يقصف البيوت على رؤوس ساكنيها

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، مما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء ، بالإضافة الي قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف 3 مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي .

حيث تم الليلة الماضية انتشال نحو 20 شهيدًا وأعمال البحث متواصل داخل منزل عائلة أبو هلال ومنازل مجاورة برفح ، وتم انتشال 21 شهيد من عائلة الزعانين ارتقوا بعد قصف منزلهم بالطيران الحربي الإسرائيلي دون سابق انذار في بيت حانون .

بالإضافة الى استشهاد5 شهداء بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو العمرين في القرارة بخانيونس، جنوب القطاع ، 3 شهداء وصلوا الشفاء جراء قصف الاحتلال لمسجد في مخيم الشاطئ غرب غزة.

استُشهد ثمانية مواطنين بينهم فتاة، فجر اليوم الاثنين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مسجد في مخيم الشاطئ، ومنزلين في دير البلح وتل الزعتر وسط وشمال غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طيران الاحتلال قصف مسجد أحمد ياسين في مخيم الشاطىء، ما أدى إلى استشهاد فتاة ووقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين.

وأضاف أن طيران الاحتلال الاسرائيلي قصف منزلا دون سابق انذار يعود لعائلة فياض بمنطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا في تل الزعتر شمال قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، وقصف عدة منازل على رؤوس ساكنيها دون سابق انذار، كما دمر ثلاثة مساجد بشكل كامل منذ بدء العداون على قطاع غزة.