فجر الاثنين: قصف عنيف يستهدف المسجد الغربي لمخيم الشاطئ

فلسطين اليوم

️ إجمالي الأوضاع الميدانية في قطاع غزة خلال الساعة الأخيرة

طائرات الاحتلال الحربية تشن عدة غارات على بيت حانون وتدمر عدداً من الشوارع الرئيسية وتم نقل عدد من الإصابات للمستشفى الأندونيسي، وطواقم الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول بسبب تدمير الشوارع.

طائرات الاحتلال تدمر منزلاً يعود لعائلة مشتهى في حي الشجاعية شرق غزة، ومنزلاً لعائلة البريم في خانيونس.

أفاد مراسلونا بإرتقاء 18 شهيداً في استهداف الاحتلال لرفح، و 5 شهداء في استهدافه لخانيونس، ووجود عدد من الإصابات نتيجة الإستهدافات المتواصلة لمناطق عدة في القطاع.