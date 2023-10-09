الاحتلال يعتقل الشيخ القاضي مهند أبو رومي من بلدة العيزرية بالقدس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر مقدسية، فجر اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ القاضي مهند أبو رومي في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أبو رومي قاضي في المحاكم الفلسطينية ورئيس محكمة رام الله الشرعية وزوج شقيقة الاستشهادي الشيخ فادي أبو شخيدم، مشيرة إلى أنه أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 8 سنوات، وقيادي سابق في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.