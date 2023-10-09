الاحتلال يستهدف مجمع أنصار غرب غزة ومنطقة الفراحين شرق خان يونس

فلسطين اليوم

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الليلة، مجمع أنصار ومحيطه غرب مدينة غزة، ما أدى إلى دمار هائل في المباني، كما شنت 13 غارة عنيفة على منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوبا.

أوضحت مصادر محلية، أن مجمع أنصار تعرض لقصف من الطائرات الإسرائيلية بعدة صواريخ، ما أحدث أضرارا مادية كبيرة فيه المحيطة به.

كما شنت طائرات الاحتلال 13 غارة عنيفة على منطقة الفراحين شرق خان يونس، ما أدى لوقوع أضرار جسيمة دون وقوع اصابات.