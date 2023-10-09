حماس ترد على إعلان أمريكا تقديم مساعدة عسكرية إضافية لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

ردت حركة حماس، اليوم الاثنين، على إعلان أمريكا تقديم مساعدة عسكرية إضافة إلى "إسرائيل".

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى إسرائيل يمثل “مشاركة فعلية في العدوان” على الفلسطينيين.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان إن “إعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أوستن قوله إن “حاملة الطائرات “يو إس إس غيرالد آر فورد”، التي تعمل بالطاقة النووية، ستتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووفق الوكالة، "سترافق حاملة الطائرات المتقدمة وتحمل على متنها ما يقرب من 5000 بحار، طائرات حربية ومدمرات وصواريخ موجهة في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس، وإجراء المراقبة".

ويسلط الانتشار الكبير، الذي يشمل أيضًا مجموعة من السفن والطائرات الحربية، الضوء على القلق الذي تشعر به الولايات المتحدة في محاولتها منع تنامي الصراع، بحسب المصدر ذاته.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي كشف، الأحد، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تمويلا أمريكيا طارئا”، لتعزيز نظام القبة الحديدية.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم يسمّه) قوله إن “نتنياهو يريد تمويلا أمريكيا طارئا لشراء المزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية”.

ورجح الموقع الأمريكي أن “إسرائيل ستشن هجوما واسع النطاق في غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة عسكرية أمريكية إضافية، خاصة إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى، مثل لبنان”.

وأفاد الموقع الإخباري بأن المسؤولين الأمريكيين بدأوا محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين لتقديم مساعدة عسكرية محتملة.

وطرحت القضية خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت، وبين الجنرال إريك كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حسب المصدر نفسه.

وطرح الأمر أيضا السبت خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو.