مصرع إسرائيلي وإصابة 3 إثر سقوط دبابة كانت محمولة على شاجنة نقل في طريقها إلى الجنوب

فلسطين اليوم

لقي شخص (25 عاما) مصرعه وأصيب آخران، في حادث طرق وقع على شارع رقم 6، جنوبي البلاد، في أعقاب تصادم شاحنات تنقل دبابات ومدرعات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى المنطقة المحيطة في قطاع غزة.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها أقرت وفاة شخص وقدمت الإسعافات الأولية لآخرَين أصيبا من جراء حادث طرق بين بين 3 شاحنات على طريق رقم 6 بالقرب من تقاطع سوريك، جنوبي البلاد.

وذكرت أن المصابين هما شخصان في الأربعينات من العمر وحالتهما "متوسطة الخطورة" ونقلا إلى مستشفى كابلان لتلقي العلاج.

وأظهر توثيق مصور دبابتين على الأقل مقلوبة رأسا على عقب في وسط الشارع، فيما يبّن الفيديو أن شاحنتين عسكريتين وثالثة مدنية ضالعات في الحادث.

ويشير الحادث، إضافة إلى حادثة إطلاق النار المتبادل بين جنود الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية جنوبي لبنان، إلى تواصل حالة الفوضى والإخفاق في إسرائيل إثر تلقى ضربة قوية من فصائل المقاومة في هجومها المباغت، فجر السبت.