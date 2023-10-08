أبو حمزة، نحن أقرب لحرية أسرانا بفضل ما أنجزته قوات النحبة بأسر جنود صهاينة

فلسطين اليوم

دعا الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة شعبنا في الضفة الغربية أن يمارسوا دورهم، لتكون وحدة الساحة متواصلة بكل قوة.

وأكد أبو حمزة في تصريح مقتضب له مساء اليوم الأحد أن المقاومة تؤكدعلى وقوفها عند التزامتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى، الذي جاهر به الصهاينة.

وقال: "نقف اليوم حماية للمقدسات وكسرًا للظلم الواقع على أسرانا في السجون"

وتابع الناطق باسم سرايا القدس قائلاً: "يا أبناء شعبنا ويا أحرار العالم، هذا الشرف الكبير والتاريخ الذي تصنعه غزة، لا يجب أن يبقى حبيس قطاع غزة".

وشدد أبو حمزة على أن الكيان الصهيوني يجب أن يشعر بالخطر في فلسطين وخارجها.

وقال: "نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

وأردف الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: نقول لأسرانا نحن أقرب لحريتهم بفضل ما أنجزته قوات النخبة بسرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الذين هم في قبضتنا.