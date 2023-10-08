قناة عبرية: قائد كبير في جيش الاحتلال أسير لدى المقاومة بغزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الأحد ٨-١٠-٢٠٢٣، عن وجود قائد كبير في جيش الاحتلال بقبضة المقاومة بغزة.



وقالت القناة 12 العبرية: تحت بند سمح بالنشر، قائد كبير في جيش الاحتلال أسير لدى المقاومة في قطاع غزة.

جدير ذكره أن عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، اسفرت عن مقتل 700 إسرائيلياً وإصابة نحو 2150 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 313 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء بعدما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف منازلهم فوق رؤوسهم.