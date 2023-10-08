أبو عبيدة: مقاومون أسروا مجموعة جديدة من الإسرائيليين وعبروا بهم لغزة

فلسطين اليوم

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا خلال ساعات نهار الأحد من الوصول لـ"مفكاعيم" وخاضوا اشتباكات ضارية أدت لعدد كبير من القتلى والجرحى".

وأكد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة أن المقاومين تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان المحتلة.

وأوضح أبو عبيدة أن المقاومين تمكنوا من أسر مجموعة جديدة من جنود الاحتلال واقتيادهم لقطاع غزة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن العدو قتل عدداً من جنوده بعد أسر مقاتلي القسام لهم.