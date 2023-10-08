كتائب "سيد الشهداء" في العراق: إذا تدخلت واشنطن مباشرةً في غزة فلن تبقى خطوط حمر

فلسطين اليوم

أكدت كتائب "سيد الشهداء" في العراق، اليوم الأحد، أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة في أحداث غزة فسيتحوّل كل الوجود الأميركي في المنطقة إلى أهداف مشروعة لمحور المقاومة.

وحذّرت كتائب "سيد الشهداء" من أنه إذا تدخلت واشنطن مباشرةً في أحداث غزة، "فستُقابل حينها الضربة بالضربات ولن تبقى يومئذٍ خطوط حمر".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أكد اليوم أنّ تركيز واشنطن الآن ينصب على "مساعدة إسرائيل في التأكد من أنّ لديها ما تحتاجه".

يُشار إلى أنّ التحذيرات العراقية سبقتها تحذيرات من المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، إذ حذّر رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، السيد هاشم صفي الدين، الأميركيين والإسرائيليين من أنّ "طوفان الأقصى سيتحوّل إلى طوفان كل الأمة، إذا تمادوا في حماقاتهم".

وشدّد صفي الدين على أنّ حزب الله "ليس على الحياد"، لافتاً إلى أنّ "المسؤولية تحتّم على كل أبناء الأمة أن لا يقفوا على الحياد".

وأتى كلام السيد صفي الدين بعد قيام مقاومين من حزب الله، صباحاً، بالهجوم على 3 مواقع ‏للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، هي: موقع ‏الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم، بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة، و"تمت إصابة المواقع إصابات مباشرة".

وأكّد حزب الله أنّ الاستهداف جاء "‏على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر".

الجدير بالذكر أنّ سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، كان قد أكد سابقاً اليوم أنّ عشرات المواطنين الأميركيين هم من بين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.