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شهيدان برصاص الاحتلال قرب خاجز "قلنديا"
استشهد شابان برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، قرب حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة.
وبدورها، قالت وزارة الصحة: وصول شهيدين برصاص الاحتلال الى مجمع فلسطين الطبي برام الله".
ومن جانبه قال الهلال الأحمر في وقت سابق : "طواقمنا تنقل شهيد وإصابة بالرصاص الحي من مواجهات حاجز قلنديا للمستشفى".
وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباك مسلح بين المقاومين وجيش الاحتلال على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.