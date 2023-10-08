شهيدان برصاص الاحتلال قرب خاجز "قلنديا"

الساعة 09:46 م|08 أكتوبر 2023
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اسعاف

فلسطين اليوم

استشهد شابان برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، قرب حاجز "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة.

وبدورها، قالت وزارة الصحة: وصول شهيدين برصاص الاحتلال الى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

ومن جانبه قال الهلال الأحمر في وقت سابق : "طواقمنا تنقل شهيد وإصابة بالرصاص الحي من مواجهات حاجز قلنديا للمستشفى".

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباك مسلح بين المقاومين وجيش الاحتلال على حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

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