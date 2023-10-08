أمريكا تعتزم تقريب سفن وطائرات عسكرية من "اسرائيل" لإظهار الدعم لها

فلسطين اليوم

أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم "دعم إضافي" لـ "إسرائيل"، بحسب وفق ما أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، الأحد، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، فيما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بأن واشنطن تعتزم تقريب حاملات طائرات عسكرية تابعة للبحرية الأميركية من سواحل البلاد، للتعبير عن دعمها لـ "إسرائيل".

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الأميركية، في أعقاب مكالمة هاتفية بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، بايدن، أن "الرئيس أمر بدعم إضافي لـ "إسرائيل" في مواجهة الهجوم الغير مسبوق، كما أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أبلغ نتنياهو أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية "في طريقها" إلى "إسرائيل".

وقال البيت الأبيض إن "مسؤولي الأمن القومي أطلعوا بايدن ونائبته كامالا هاريس، على الوضع في إسرائيل في وقت مبكر اليوم، وسيواصلان تلقي تحديثات". وأضاف البيان أن مسؤولي البيت الأبيض سيبقون أيضًا على اتصال مع الإسرائيليين و"نظرائهم في أنحاء المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى نتنياهو، محادثات هاتفية هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة مع الرئيس الأميركي، الذي شدد خلالها على دعم إدارته "غير المشروط" لإسرائيل، فيما تكثفت الاتصالات رفيعة مستوى بين الجانبين لتقديم مساعدات عسكرية أميركية لإسرائيل خلال معركة "طوفان الأقصى" مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي، بايدن، "بعد محادثهما التي أجريت الليلة الماضية"؛ وأضاف أن "الرئيس الأميركي كرر دعم الولايات المتحدة غير المشروط لدولة إسرائيل".