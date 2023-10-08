الجهاد بالضفة تعزي بالشهداء وتنظم مسيرات داعمة للمقاومة بغزة

فلسطين اليوم

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة المحتلة، مسيرات داعمة لإنجازات المقاومين داخل أرضنا المحتلة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ودعم صمود شعبنا في قطاع غزة.

فقد خرجت جماهير شعبنا في محافظات جنين وطولكرم ونابلس ورام الله والخليل وغيرها من المحافظات لإعلاء كلمة الرفض وابتهاجاً بما يسطروه المقاومون من مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام ومقاومي شعبنا من تحطيم منظومة العدو وتحرير الحدود واعتقال جنود صهاينة لمبادلتهم بأسرى في سجون الاحتلال.

من جانب آخر، قدّم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة رام الله، واجب العزاء والمواساة من شهداء بلدة بيتونيا الشهيد عمرو عابد والشهيد محمد جربوعة اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال.

وأشاد الوفد بالشهيد محمد جربوعة خريج جامعة بيرزيت والناشط في خدمة أبناء شعبنا، مؤكدين أن الشهادة اصطفاء من الله واختيار لهم على طريق القدس في ظلال تشرين الدم والشهادة ومعركة "طوفان الأقصى" المظفرة.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل جرائمها على امتداد أرضنا المحتلة، فقد ارتقى منذ أمس سبعة شهداء من الضفة المحتلة، فيما تواصل عدوانها على أهلنا في قطاع غزة وارتقاء مئات الشهداء، انتقامًا من انجاز المقاومة وتصاعد عملها النوعي.