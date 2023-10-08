خبير اقتصادي: خسائر "اسرائيل" في اليوم الأول للحرب تقدر ب 20 مليار دولار

فلسطين اليوم

أكد الباحث الاقتصادي مصطفى رضوان أن الحرب الحالية تكبّد الاحتلال خسائر اقتصادية ضخمه علاوة على الخسائر البشرية.

ووفقاً للخبير الاقتصادي، فتقدر خسائر اليوم الاول فقط من المعركه بأكثر من ٢٠ مليار دولار نتيجه تراجع بورصة "اسرائيل" أكثر من ٦%.

على صعيد عمله الشيكل، توقع الخبير الاقتصادي مزيداً من الانهيار مقابل الدولار غدا مع افتتاح أسواق المال،وصولا لمستويات تفوق ٤ شيكل للدولار.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي دب الرعب في صفوف الصهاينة، بعد أن أغار رجال المقاومة على المستوطنات "الإسرائيلية"، وقتلوا أكثر من 600 جندي ومستوطن.