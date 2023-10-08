فلسطين اليوم

ذكرت زارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الأحد، أن طيران الاحتلال يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت الداخلية في تصريح لها: "طيران الاحتلال يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة شرق حي الشجاعية.

جدير ذكره أن عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، اسفرت عن مقتل 700 إسرائيلياً وإصابة نحو 2150 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 313 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء بعدما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف منازلهم فوق رؤوسهم.