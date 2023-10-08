استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في أريحا

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عبد الحليم أبو اسنينة، والذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي بأريحا.

وبذلك يرتفع إجمالي الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" إلى ثمانية، خلال اشتباكات ومواجهات متفرقة، بينهم شهيدان من أريحا، وشهيدان من رام الله، وشهيدان من الخليل، وشهيد في نابلس وآخر بقلقيلية.