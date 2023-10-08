الششنية: المقاومة الفلسطينية تُسطر ملحمة بطولية في مواجهة العدو الصهيوني

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين، أيمن الششنية، اليوم الأحد 8-10-2023، أن المقاومة الفلسطينية وألوية الناصر صلاح الدين في معركة "طوفان الأقصى" يسطرون ملحمة بطولية في مواجهة العدو الصهيوني.

وقال الششنية في تصريح صحفي: "نتوجه بتحية فخر واعتزاز لكافة لرجال المقاومة ومقاتليها البواسل الشجعان ولأبطال ألوية الناصر صلاح الدين الذين اقتحموا مواقع ومغتصبات العدو الصهيوني المجرم".

وأوضح أن رجال المقاومة لا يزالون يخوضون أروع الملاحم البطولية ويسجلون أنصع وأشرف الصفحات في تاريخ شعبنا وأمتنا ويوقعون الخسائر في صفوف قوات العدو الصهيوني المهزوم .

وبين الششنية أنه وبالرغم من امتلاك العدو لكل وسائل القوة العسكرية والتكنولوجية لم يستطِيع أن يوقف زحف المقاومة الهادر الذي لن يتوقف بإذن الله إلا بدحر الصهاينة وتطهير الأرض والمقدسات وتحرير كل الأسرى الأبطال.

كما وجه التحية شعبنا الفلسطيني المرابط الذي يساند ويحتضن المقاومة، داعياً شبابنا الثائر في الضفة والقدس الأبية والداخل المحتل لتصعيد الثورة والمقاومة وضرب كل مواقع وحواجز العدو بكل قوة وبسالة وشجاعة.

وأضاف: "عدوكم واهن ومردوع وضعيف وقد كشفت عورته بضربات المقاومين الأفذاذ".