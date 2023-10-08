الإعلام العبري يعترف: مقتل قائد بوحدة "سييرت متكال" الخاصة

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، أن أحد قتلى جيش الاحتلال في غلاف غزة هو قائد في ما تعرف بوحدة "سييرت متكال" الخاصة التابعة لهيئة الأركان الصهيونية.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن أحد قتلى الجيش في "غلاف غزة" هو قائد سرية في وحدة "سييرت متكال" الخاصة التي تسللت إلى خانيونس في عام 2018.

جدير ذكره أن عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، اسفرت عن مقتل 700 إسرائيلياً وإصابة نحو 2150 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 313 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء بعدما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف منازلهم فوق رؤوسهم.