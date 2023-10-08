الداخلية بغزة: عدد من الشهداء بقصف طيران الاحتلال منزلاً مأهولاً شرق غزة

فلسطين اليوم

أغلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الأحد 8-10-2023، انتشال عدد من الشهداء بقصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل مأهول بالسكان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة: "طيران الاحتلال يقصف منزلاً مأهولاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتم انتشال جثامين شهداء من المكان".

جدير ذكره أن عملية "طوفان الأقصى" المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، اسفرت عن مقتل 700 إسرائيلياً وإصابة نحو 2150 آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 313 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء بعدما أقدمت طائرات الاحتلال على قصف منازلهم فوق رؤوسهم.