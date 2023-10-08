النائب خريشة: ما يحدث هو معجزة تحمل رسائل عديدة بإمكانية نصر مشروع المقاومة

فلسطين اليوم

خريشة: الضفة الغربية تشهد انتفاضة يقودها فدائيون جدد

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إنّ "المقاومة الفلسطينية هزمت الجيش الصهيوني الذي لا يقهر".

وذكر خريشة أننا "نشعر بالفرح ونأمل أن تحرر المقاومة جميع الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن ما حدث معجزة تحمل رسائل عديدة بإمكانية نصر مشروع المقاومة.

ولفت إلى أن أسر المستوطنين والجنود الصهاينة أعاد الأمل بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، مؤكداً أن الضفة الغربية تشهد انتفاضة يقودها فدائيون جدد.

وتابع قائلاً: "لدينا أمل بثورة ممتدة موحدة الساحات في الضفة والقدس والداخل المحتل"، منوهاً إلى أن السابع من أكتوبر سيسجل تاريخًا لانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني.

وشدد خريشة على أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا مقاومة العدو الصهيوني.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي دب الرعب في صفوف الصهاينة، بعد أن أغار رجال المقاومة على المستوطنات "الإسرائيلية"، وقتلوا أكثر من 600 جندي ومستوطن.

واعترف الاحتلال بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 600 قتيل وأكثر من 2050 جريحا، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".